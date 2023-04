FEFF25 | il programma di sabato 22 aprile

Leggi su udine20

(Di sabato 22 aprile 2023) Se la serata vede scintillare l’anteprima nazionale di Phantom, l’incredibile spy thriller coreano che uscirà prossimamente nelle sale italiane sotto il segno della Lucky Red, questa seconda giornata del FEFF 25 vede simbolicamente scintillare l’anima di Hong Kong. Un’anima che non si arrende mai, davvero mai, e che riesce sempre a rialzarsi e volare… Due i titoli inoggi, pienamente rappresentativi (appunto) della nuova primavera cinematografica hongkonghese: A Guilty of Conscience di Jack Ng, che accompagnerà il film sul palco, e Sunny Side of the Street, cioè il grande ritorno di Anthony Wong dopo il trionfo udinese di Still Human e il Gelso d’Oro alla Carriera. Nella Hong Kong del post-Covid e della National Security Law (istituita nel giugno 2020), i film locali in lingua cantonese sono tornati ad essere popolari nel vero senso del termine. A Guilty ...