FEFF 25 | il programma di domenica 23 aprile

(Di sabato 22 aprile 2023) Dodici anni dopo Operation Tatar di Baatar Bat-Ulzii, primo titolo mongolo nella storia del Far East Film Festival, la Mongolia fa ritorno a Udine e lo fa davvero in grande stile: ecco The Sales Girl di Janchivdorj Sengedorj, eccentrica e spassosa commedia ambientata in un sexy shop di Ulan Bator! Ad accompagnare il film sul palco sarà la giovane attrice protagonista Bayartsetseg Bayangerel (famosa in patria anche come modella). Tutto inizia con una gamba rotta: la giovane Saruul accetta infatti di sostituire un’amica infortunata, Namuuna, nel suo lavoro part-time pomeridiano. Un lavoro ben pagato, anche se non esattamente tradizionale, dov’è richiesta la massima discrezione. E chi può garantire più discrezione di una studentessa così timida e così solitaria? Ecco, dunque, la nostra cara Saruul impegnata a gestire un’attività che la vede al di sopra di qualunque sospetto, tra clienti ...