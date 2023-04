F1 | a Baku nuovo format di qualifiche | ci saranno solo due sessioni

Leggi su oasport

(Di sabato 22 aprile 2023) Novità in Formula 1 a partire dal GP di. Proprio in Azerbaijan, dovrebbe essere sperimentato undiche sono sempre state sotto la lente di ingrandimento, pensando anche al tentativo di cambiamento del 2016, non andato a buon fine. Secondo quanto riporta Motorsport.com, nella riunione della Formula 1 Commission programmata martedì prossimo i rappresentanti di squadra, FIA e Liberty Media ufficializzeranno formalmente con il proprio voto una decisione già presa nei giorni scorsi e che verrà applicata a partire al Gran Premio del prossimo fine settimana. Ilo del fine settimana non cambierà nella giornata di venerdì, proponendo il canonico programma previsto per i weekend con la gara sprint, ovvero la sessione di prove libere del mattino e il ...