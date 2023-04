Expo 2030 | gli ispettori promuovono Roma | troppo bella  

(Di sabato 22 aprile 2023) AGI - Una promozione in piena regola che lancianella difficile corsa per: è positivo il bilancio deglidel Bie dopo cinque giorni di incontri e sopralluoghi nella Città Eterna. Un punto debole? ", sarà difficile per le altre città competere con", ha risposto con un sorriso il segretario generale del Bie, Dimitri Kerketzes, che ha accompagnato nella visita i quattro, "al Bie siamo felici perchè abbiamo una candidatura che sarà un punto di riferimento per il futuro". Al di là dei convenevoli di rito, il funzionario greco nato a Londra ha lanciato segnali importanti come quello che si terrà conto anche dei diritti umani e del trattamento dei lavoratori, tallone d'Achille di ...

AGI/Vista - "Noi ci candidiamo all'Expo 2030 con un progetto bellissimo. Non un'Expo usa e getta, un Expo verde, un Expo sostenibile, un Expo innovativo, unico, aperto a tutto il mondo e che porta in dote la straordinaria unicità di Roma". Uno spettacolo di luci costruito con uno sciame di 500 droni sul Colosseo è andato in scena ieri sera, 21 aprile, per il lancio della candidatura di Roma. L'evento ha chiuso la visita di sette giorni da parte degli ispettori del Bureau International des expositions, chiamati a valutare le proposte delle città che si sono candidate per l'Expo 2030.

La visita alla capitale è stata "molto efficiente e ben organizzata" ha confermato il presidente della delegazione, il kazako Sauranbayev. Si terrà conto anche dei diritti umani, tallone d'Achille di alcune città candidate. Nel giorno del Natale di Roma, i quattro ispettori del Bureau International des Expositions che questa settimana hanno approfondito il dossier per l'Expo 2030 e osservato da vicino la Capitale, hanno concluso la loro visita.