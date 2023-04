Ex Ilva | Meloni | ' poste condizioni per rilancio industriale'

(Di sabato 22 aprile 2023) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Perabbiamo adottato un importante provvedimento di sostegno a un settore irrinunciabile come quello dell'acciaio, ponendo leper ildi un polo strategico dell'economia nazionale e un pilastro dell'occupazione sul territorio. Ricorrendo, come è giusto che sia, a norme eccezionali ma necessarie e urgenti". Così il presidente del Consiglio Giorgia, in un'intervista a 'Milano Finanza'.

Dopo che il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha chiesto di nuovo ad Acciaierie d'Italia, ex Ilva, di chiarire come intende rilanciare l'azienda, quale è il suo ...