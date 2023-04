Eventi | a Napoli un’arca di Noè dell’innovazione e della transizione ecologica

Leggi su ildenaro

(Di sabato 22 aprile 2023) Nell’ambito del Progetto Strategico Regionale Manifattur@ Campania: Industria 4.0, farà sosta ai prossimi 3, 4 e 5 maggio 2023 il famoso trimarano Idec Sport, partito da Nantes lo scorso 18 marzo per un Tour Europeoal servizio. La performante imbarcazione guidata dal famoso skipper Françis Joyon raccoglierà, in dieci tappe che vanno dalla Danimarca alla Grecia, le 100 soluzioni sviluppate da start up e innovatori e premiate al livello europeo, finalizzate ad accelerare il processo verso la4.0. The Arch metaforicamente rappresenta l’Arca di Noè che incorpora soluzioni da promuovere per la salvaguardia del pianeta; un arco che collega gli ecosistemi e connette aziende, associazioni e paesi. Il ...