Empoli - Inter, il pronosticoal campionato per raddrizzare una situazione che si è fatta complicatissima ed arrivare fiduciosi all'. L'Inter deve vincere e deve farlo innanzitutto ...Ma i rossoneri, prima di concentrarsi sull'contro l'Inter, hanno bisogno di punti in ...poche partite alla fine che non possiamo più fare passi falsi e dobbiamo subito ributtarci con la...La battaglia sul campo è vinta e regala ai rossoneri un nuovocon l'Inter, ma c'è un'... Risuonano ancora nelladei tifosi le parole del portoghese dopo la gara di Napoli: 'Sono molto ...

Euroderby in testa, certo. Ma il Milan non può mollare il campionato Pianeta Milan

Il capitano rossonero ha parlato in esclusiva alla nuova puntata di “1 vs 1”, il format di Dazn che sarà visibile da oggi sulla app. "Abbiamo voluto tanto il derby in semifinale: mi aspetto una sfida ...L’Inter è in semifinale di Champions dopo 13 anni. Il pareggio di San Siro contro il Benfica (più di otto milioni di euro di incasso) spinge i nerazzurri tra le migliori ...