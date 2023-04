Erling Haaland ha riscritto la storia calcistica del numero 9

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 22 aprile 2023) Un cyborg programmato per gonfiare le reti avversarie. Un incubo per tutte le difese avversarie che, pur marcandolo stretto, non riescono a placare la sua fame di gol. Perché un attaccante si nutre di reti, maesagera costantemente: l’attaccante norvegese del Manchester City si sta esaltando sotto alla guida di Pep Guardiola migliorando, settimana dopo settimana, il suo clamoroso score. Il vichingo è una sentenza assoluta: sono 48 i gol messi a segno in questa stagione (32 in Premier League, 12 in Champions League, 3 in FA Cup e 1 in Coppa di Lega) in 41 presenze (28 in campionato, 8 in Europa e 5 nelle coppe nazionali). Numeri da capogiro che ben presto costringeranno i Citizen a rivedere il contratto (a cifre monstre) delnove che sta riscrivendo, grazie alle sue innumerevoli caratteristiche, il ruolo di punta ...