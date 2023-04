“Eri uno dei più grandi” Musica in lutto per la morte del cantante Ha fatto la storia | mistero sul decesso

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 22 aprile 2023) Il mondo dellaè inper la scomparsa a 62 anni per uno degli artisti che ha scritto pagine importanti della wave rock anni ’80. Si tratta di un personaggio di rilievo che ha collaborato conartisti come Trent Reznor dei Nine Inch Nails, Massive Attack, Tricky e Richard Hell, tra gli altri, oltre a pubblicare album da solista. È morto Mark Stewart,e co-fondatore della band post punk britannica The Pop Group. Al momento non è stata resa nota la causa della scomparsa di Mark Stewart: i fan ricordano due album importanti della band come “Y” del 1979 e “For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder?” prima di sciogliersi e riunirsi nel 2015 quando tornarono in studio per registrare l’album “Citizen Zombie”. La notizia della scomparsa è stata resa nota sulle pagine social della band con un ...