Energia | idrogeno come combustibile green | ecco il progetto  ICHAruS di UniSalento 

(Di sabato 22 aprile 2023) Sviluppare tecnologie altamente innovative per l’uso dell’nella generazione die dei trasporti, in particolare dell’aviazione, sostenendo gli obiettivi climatici europei per la decarbonizzazione e la graduale riduzione dell’utilizzo dei combustibili fossili. E’ l’obiettivo delICHAruS, coordinato dalla professoressa Maria Grazia De Giorgi del Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione dell’Universita’ del Salento, che ha vinto il bando di finanziamento europeo Horizon Marie Curie 2022 per un totale di circa 2,7 milioni di euro. La docenteguidera’ per quattro anni un partenariato formato da partner accademici e del mondo industriale provenienti da diversi paesi europei: Imperial College, Tu Berlin, Tu Delft, ...