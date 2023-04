Empoli | Zanetti | «Voglio una reazione | abbiamo già battuto l’Inter»

(Di sabato 22 aprile 2023) Paolo, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani controPaolo, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Labisogna farla vedere in campo domani. Ci alleniamo sempre bene, non avevo avuto avvisaglie particolari. Bisogna dire che con la Cremonesefatto la partita, siamo mancati nei primi quattro minuti. Poi chiaramente chi è nella nostra condizione può abbassare la cura del particolare. Non mi interessa ciò che fanno gli altri, coi punti chenon ci salviamo. Sarebbe un disastro inaccettabile non fare più punti, il nostro percorso finirà tra otto partite. oggi mi interessa che la squadra si concentri su se stessa. Domani dobbiamo ...

'Serve la reazione'. Lo dice Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, alla vigilia di Empoli-Inter, match della trentunesima giornata di Serie A. 'Sarebbe un disastro inaccettabile non fare più punti - dice in relazione al rendimento. Nella prima parte di campionato sono stati secondi o terzi, poi hanno avuto un calo, ma noi per esempio abbiamo giocato contro l'Inter reduce da un pareggio a San Siro. Penso che ci siano tanti allenatori giovani bravissimi, come anche Zanetti dell'Empoli che secondo me sta facendo benissimo.

