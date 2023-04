Empoli | Zanetti | ‘Pronto a morire con Caputo’

... Arbitro : Marinelli di Tivoli Assistenti : Rossi - Di Gioia IV Ufficiale : Feliciani VAR : Banti - Manganiello Probabili Formazioni- Interdeve decidere se schierare dall'inizio ...Inoltre, per il momento, supera anche l'di. Una domenica perfetta, per una gara semplicemente perfetta. Le formazioni e il tabellino del match SALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; ...Domani al 'Castellani' arriva l'Inter e Paolosi aspetta un approccio diverso da parte del suorispetto alla gara persa a Cremona. Il tecnico dei toscani si aspetta "una reazione in campo. Con la Cremonese abbiamo fatto la partita, ...

Zanetti scuote l'Empoli: "Sarebbe un disastro non fare più punti, così non ci salviamo" TUTTO mercato WEB

Il digiuno di vittorie in Serie A è infatti ormai quasi cronico e, per spezzarlo, servirà un blitz in casa dell’Empoli ...C'è una defezione dell'ultim’ora per Simone Inzaghi in vista di Empoli-Inter, in programma domani alle 12.30 nella prima partita della domenica di Serie A. I nerazzurri affronteranno i toscani, che al ...