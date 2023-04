Empoli-Inter | Inzaghi ne cambia cinque | le probabili scelte – CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 22 aprile 2023) Si avvicina, sfida in programma domani allo stadio Castellani, ore 12.30. Secondo gli aggiornamenti che arrivano dal Corriere dello Sport, sonoi cambi di formazione in programma per Simone. ROTAZIONI – Dopo la gara contro il Benfica e alla vigilia di quella contro la Juventus, c’è un importantissimoda giocare. Gara per la quale Simoneprepara ben quattro cambi di formazione rispetto all’ultimo impegno. Necessità di rotazione, visti i tanti impegni ravvicinati. I “nuovi” titolari previsti sono Danilo D’Ambrosio in difesa, Robin Gosens a sinistra, Hakan Calhanoglu a centrocampo, Romelu Lukaku e Joaquin Correa in attacco. PROBABILE UNDICI – Questo, in sintesi, il probabile undici di Simoneper ...