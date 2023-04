Empoli-Inter domenica 23 aprile 2023 ore 12 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 22 aprile 2023) L’, balbettante in campionato e brillante nelle coppe, ha come effetto collaterale del proprio rendimento un calendario intasato come nessun’altra tra le squadre che corrono per un posto tra le prime quattro e la squadra di Inzaghi oltre alla trasferta sul campo dell’deve preparare anche il ritorno contro la Juve in coppa Italia che InfoBetting: Scommesse Sportive e