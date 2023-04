Emiliano Sciarra | l’inventore di giochi copiato dai cinesi

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 aprile 2023) Forse pochi lo sanno ma, 52 anni da Civitavecchia, è il creatore del gioco italiano più venduto di tutti i tempi, distribuito in ventiquattro paesi e tradotto in una quindicina di lingue. Eppure non è milionario, e se fossimo al suo posto soffriremmo di incubi notturni rispondendo alla domanda conradiana del Lord Jim: “A chi mai verrebbe in mente di sognare un cinese?”. Perché Bang!, il gioco di carte ideato da, con titolo e personaggi mutati è statoin Cina col nome di San Guo Sha, diventando anche il gioco da tavolo cinese più venduto: a Pechino, dove hanno aperto alcuni bar San Guo Sha, è materia di un corso di strategia al Politecnico mentre la versione online conta 250 milioni di iscritti. Possibile per una ragione: la normativa sul diritto d’autore. O meglio i suoi vuoti. Non ...