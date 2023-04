(Di sabato 22 aprile 2023) A poche settimane dall’incoronazione diIII, prevista per il 6 maggio nell’abbazia di di Westminster, continuano a emergere nuovi retroscena sui rapporti complicati tra i Windsor. Secondo quanto riporta il Telegraph, ci sarebbe stato nel 2021 uno scambio difrae l’allora principe di Galles,. La corrispondenza tra i due – spiega il giornale inglese – sarebbe avvenuta subito dopo l’intervista della duchessa con Oprah Winfrey, durante la qualeaveva rivelato di aver ricevuto da un (presunto) reale alcunisul colore della pelle del piccolo Archie senza, però, svelarne il nome. Subito dopo il colloquio andato in onda su Cbs – si apprende dalle ultime indiscrezioni –avrebbe scritto a ...

L'analisi quindi sentenzia: 'il baco' . In realtà ne teneva conto. Infatti l'arrivo dei fondi ...attraverso l'assunzione di nuovo personale ma su questo fronte poco o nulla è stato fatto daè ......di più in celebrità di nuova generazione - Fedez e Chiara Ferragni in primis - mentreè sulla ...un altro scorcio : Sono più rare le foto degli interni, anche se di tanto in tanto la Cuccarini ...i 10 consigli per un orto perfetto: Spazio giusto: è necessario individuarlo L'orto in piena terra è la soluzione migliore. Pernon ha il giardino, il balcone o il terrazzo sono una buona ...

«Ecco chi fece commenti razzisti su mio figlio»: spuntano le lettere tra Meghan Markle e Carlo (che non reagì) Open

Ospite fisso della Bobo TV, trasmissione in onda sul canale Twitch di Christian Vieri, Antonio Cassano ha commentato l'approdo dell'Inter in semifinale di Champions League: "I giocatori si gestiscono ...Alessandra Amoroso potrebbe aver ritrovato l'amore. Chi è l'uomo misterioso di cui tanto si parla da diversi giorni Alessandra Amoroso potrebbe avere un nuovo amore. La cantante salentina in queste o ...