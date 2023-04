Earth Day | Papa Francesco “La cura della Terra è un obbligo morale”

Siamo fiduciosi che Conad comprenda, essendo premium partner dell'evento2023, Giornata Mondiale della Terra'.Così Papa Francesco in occasione dell', la Giornata della Terra. - foto Agenziafotogramma.it - .MILANO " In occasione dell', Acqua Lete e AC Milan annunciano l'avvio di un innovativo progetto di sostenibilità ambientale realizzato in collaborazione con Coripet, consorzio per la raccolta e riciclo delle bottiglie ...

(ANSA) - ROME, APR 22 - Some 62% of Italians grow fruit, vegetables or herbs at home or in allotments according to survey conducted by Ixè for farmers' association Coldiretti for Earth Day on Saturday ...(LaPresse) Nella Giornata mondiale della Terra, questa mattina, diversi attivisti climatici di Extinction Rebellion, Fridays For Future e ...