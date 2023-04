Earth Day | Papa Francesco “La cura della Terra è un obbligo morale”

A spiegare come fare per essere completamente green sono Club Silencio e AWorld, le due realtà che in occasione dell'2023 di Torino, sono riusciti a mettere in piedi una manifestazione "...L'2023 ha una madrina d'eccezione: la cantante Arisa, personaggio eclettico e di grande impegno sociale. Il suo nome arricchisce la 53a Giornata Mondiale della Terra, la più importante ...MILANO - In occasione dell', Acqua Lete e AC Milan annunciano l'avvio di un innovativo progetto di sostenibilità ambientale realizzato in collaborazione con Coripet, consorzio per la raccolta e riciclo delle bottiglie ...

ROMA (ITALPRESS) – “Il libro della Genesi ci dice che il Signore affidò agli esseri umani la responsabilità di essere custodi del creato ...Aperta a Villa Borghese la festa dedicata all'ambiente nel giornata mondiale della Terra, l'Earth Day che a Roma si svolge con 600 eventi dal 21 fino al 26 aprile. A dedicare le prime parole alla ...