Earth Day 2023 | in Italia si spreca cibo per 1 | 5 milioni di ettari

(Di sabato 22 aprile 2023) “Investi nel nostro pianeta” è il tema dell’Day, la Giornata della terra. Si tratta dell’evento mondiale che ricorre un mese e due giorni dopo l’equinozio di primavera ormai da 53 anni. La ricorrenza è fissata a sabato prossimo 22 aprile. Dopo aver assistito ai danni causati da una fuoriuscita di petrolio a Santa Barbara, in California, nel 1969, il senatore statunitense Gaylord Nelson organizzò il 22 aprile 1970 la prima manifestazione per l’ambiente. Obiettivo: sottolineare la necessità di conservare le risorse naturali e promuovere la salvaguardia del pianeta., emergenza spreco in. Foto Ansa/Rita CinardiL’obiettivo dell’evento Nell’obiettivo è coinvolgere governi, istituzioni, imprese e oltre un miliardo di cittadini che partecipano ogni anno all’...

... e i risultati del loro lavoro sono stati pubblicati ora, si diceva, alla vigilia dell', la Giornata della Terra 2023, dedicata quest'anno al tema Invest in Our Planet (Investire nel nostro ...Circa tre anni fa, in un programma online ho proposto a Katheline Rogers , Ceo diNetwork , di far sì che il network contribuisse a rendere obbligatoria l'educazione climatica nei curricula ...Oggi è: Giornata della Terra: Oggi è la Giornata della Terra, chiamata anche, il giorno in cui si ricorda l'importanza di salvaguardare il nostro pianeta. La giornata della Terra si celebra ...

Earth Day 2023: Rinnovabili.it porta le CER alla maratona #OnePleopleOnePlanet Rinnovabili

Per questo l’Earth Day, la Giornata della Terra, rappresenta oggi un'occasione da non perdere per ricordare che la nostra "casa comune" sta andando a fuoco. Fanpage.it ha intervistato chi, insieme ...In questi giorni l'attenzione alla sostenibilità è alta, ma come mantenere vivo il dialogo La risposta di un nuovo movimento che riunisce protagonisti a vario titolo del mondo della moda italiana ...