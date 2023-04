E’ morto a Milano Renato Besana | scrittore e giornalista di destra Suo il romanzo “Lili Marleen” | scritto con Staglieno

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 22 aprile 2023), loscomparso ieri a, aveva 72 anni. Ha pubblicato alcuni romanzi, tra i quali “Frontiera di nebbia” (Camunia, 1993, Premio Hemingway), “” (con Marcello, Rizzoli, 1981, Premio Campione d’Italia) e “Il Crociato” (Rizzoli, 1983, Premio Castiglioncello), tradotti in quattro lingue.era portatore di un punto di vista eterodosso, lucido e tagliente. I funerali si svolgeranno lunedì 24 aprile, alle ore 14.45, nella chiesa di Sant’Andrea, in via Crema 22 a. Nel 2004 aveva ricevuto il Premio Medesimo, quale riconoscimento del “suo costante impegno a favore della cultura non conformista”. E’ autore anche di “Sconcerto italiano. Diario di un paese impossibile” ...