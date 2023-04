È italiano il più giovane miliardario al mondo | ecco chi è e quanto vale il suo patrimonio

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 22 aprile 2023) Ilpiùdeled ha appena compiuto 18 anni: la storia di Clemente Del Vecchio. Come ogni anno, anche in questo 2023 la rivista ‘Forbes‘ ha stilato la classifica dei miliardari più ricchi del. In questa occasione la lista è stata suddivisa per fasce d’età e in quella dei più giovani è emersa una sorpresa. Ilpiù ricco del, infatti, è un ragazzodi soli 18 anni. Una fortuna che è giunta poco dopo aver compiuto la maggiore età, in seguito ad un evento drammatico: la morte del padre. Ilpiùal– Ilovetrading.itClemente Del Vecchio – questo il nome del ragazzo più ricco al ...