“È il corpo di Davide” Speranze finite | è stato ripescato dall’acqua senza vita

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 22 aprile 2023) La notizia più brutta è stata comunicata alla famiglia nella mattinata di sabato 22 aprile.Calvia ètrovato morto, dopo una ricerca di 10 giorni. Era sparito nel nulla dopo essere andato a pescare con suo cugino, ritrovato in. Tutti si erano adoperati affinché potesse esserci un lieto fine, invece i soccorritori hanno fatto la scoperta peggiore. Ma ci sono ancora tanti dubbi intorno a questo caso, che è decisamente spinoso per gli investigatori che stanno indagando.Calvia è quindi morto a 38 anni, dopo che era scomparso in mare nel Golfo dell’Asinara, in Sardegna. Il rinvenimento del suoè avvenuto precisamente nella costa di Castelsardo, a Rasciada. Hanno fatto gli accertamenti necessari e hanno fornito l’identità al cadavere. Dolore immenso per i suoi parenti, che ...