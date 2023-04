E’ dal 1948 che il 25 aprile non è “memoria condivisa” degli italiani

(Di sabato 22 aprile 2023) Già da qualche giorno sono iniziate le polemiche sulla partecipazione o menoesponenti di Fratelli d’Italia alle celebrazioni per la festa del 25. In realtà, nonostante il risalto (e l... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Esattamente il 18 aprile di 75 anni fa ci furono le prime elezioni in Italia. Due schieramenti contrapposti si scontrarono: quello cattolico, rappresentatopartito della Democrazia Cristiana, e quello social - comunista del Fronte popolare democratico. La DC ottenne la maggioranza dei voti grazie ai Comitati Civici di Luigi Ghedda, che furono animati ...Gli Aquilotti sono stati temporaneamente raggiuntiVerona e non vincono da 4 turni proprio ...30 Sao Paulo - America MG 23:30 BULGARIA PARVA LIGA Hebar - Arda 15:45 CSKASofia - Lok. Plovdiv ......1964 al 1978: decise sul Monumento ai Caduti in Piazza Tre Martiri nel 1946 e sulla sua versione aggiornata dei nomi nel 1965, parlò in Piazza Cavour dopo l'attentato a Togliatti nel luglio, ...

notizie da Lecco e provincia » 18 aprile 1948: quando vinse la carità ... ResegoneOnline

La storia dell'Uisp e quella della Costituzione hanno nella Festa della Liberazione un punto di incontro. Iniziative sportive in tutta Italia. Parla T. Pesce ...Esattamente il 18 aprile di 75 anni fa ci furono le prime elezioni in Italia. Due schieramenti contrapposti si scontrarono: quello cattolico, rappresentato dal partito della Democrazia Cristiana, e qu ...