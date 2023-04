Due anni senza Danilo D’Argenio | oggi il ricordo nel quartiere Valle

(Di sabato 22 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“avrebbe avuto 24. Questo pomeriggio, insieme alla sua famiglia ed a tanti suoi amici, abbiamo festeggiato ail suo compleanno, caduto due giorni fa. Con grande partecipazione e sincera commozione, lo abbiamo ricordato nei giardinetti che portano il suo nome, all’altezza l’aiuola adiacente i campetti di via Manfra”. Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa con un post pubblicato su Facebook. “Realdaddy” – così lo conoscevano in tanti – nutriva grande amore per la sua città, la musica e lo sport – continua il post – Un tragico ed improvviso malore lo ha strappato alla vita dueorsono. I suoi valori, però, ed il suo indelebilerivivono nell’associazione “Aps...

È noto che per cinqueabbia fatto coppia fissa con il produttore musicale Stefano Settepani , conosciuto proprio dietro le quinte del talent show di Maria De Filippi , e che alla fine i...Riyad Mahrez riporta il Manchester City in finale di FA Cup dopo 4, sfatando con una tripletta il tabù semifinale contro cui la squadra di Guardiola si era ...la differenza di talento tra le......avvocata difensore dei sei militanti di Azione studentesca indagati per l'aggressione ai... fondata nel 1963 da Franco Freda, nata dall'omonimo gruppo che gli valse una condanna a 15per ...

Fisciano, lanciò la figlia di due anni dalla finestra: assolto perchè «non imputabile» ilmattino.it

Per il momento non saranno uccisi l'orsa 'Jj4', che il 5 aprile ha ferito aggredito e ferito mortalmente il runner 26enne Andrea Papi, e nemmeno l'orso 'Mj5'. La Lav ha individuato due enormi zone off ...Il tema del pregiudizio razziale accostato alla famiglia reale torna alla ribalta a pochi giorni dalla consacrazione del successore di Elisabetta II. I giornali britannici riferiscono della delusione ...