Dove trovare l’eccellenza italiana

(Di sabato 22 aprile 2023) La 61esima edizione del Salone internazionale del mobile è un inno all’interdisciplinarità del design. La tendenza, già avvertita nelle passate edizioni, ha assunto i tratti dell’evidenza in questa tornata 2023. Ne danno conferma i dati di Altagamma, la Fondazione che riunisce le migliori imprese dell’industria culturale e creativa del Made in Italy, promotrici del, dell’unicità e dello stile di vita italiani nel mondo. Non a caso, sono ben 58 i marchi Altagamma, oltre la metà del totale, che quest’anno partecipano alla Design Week, di cui 13 all’interno del Salone di Rho Fiera. La creatività e il sapere di una vasta community, che, oltre ad arredamento e design, abbraccia moda e gioielleria, alimentare e ospitalità, motori e nautica, nutrono il fitto calendario delle iniziative visitabili ancora per pochi giorni. Sono oltre 130 gli appuntamenti dell’alto ...

L'Italia è a un passo dal perdere lo spettacolo dell'America's Cup. A Cagliari, infatti,erano avviate le trattative per una tappa delle World Series, evento di avvicinamento al trofeo ...a...Ma sono importanti anche gli sconti applicati , con coupon o non, che vanno dai 250 ai 600 reali ! Per avere dettagli su due dei prodotti eccogli approfondimenti: roborock S7 Pro Ultra ...... p erché vince chi è più essenziale , ovvero chi sai guizzi giusti nei momenti più ... due corazzate potenti, difficili da battere, ma come disse qualcuno, la palla è rotonda e sa solo lei...

Dead Island 2, dove trovare i fusibili e a che servono eSports & Gaming

Suggerimenti per un itinerario ad alto tasso di eleganza tra mobili, hotel, terrazze di grandi architetti, gioielli, vini, auto. Da percorrere durante il weekend della settimana del design milanese ...Ti sei mai chiesto come risparmiare sui giochi Switch Ecco una guida completa a tutte le cose che si possono fare per spendere meno!