Dopo Fioroni | anche Marcucci lascia il Pd | «Non rinnovo la tessera | il partito di Schlein è molto lontano dalle mie idee»

(Di sabato 22 aprile 2023)la vittoria di Ellyalle primarie delDemocratico el’addio dell’ex ministro Beppe, i dem perdono un altro volto noto, l’ex senatore Andrea. «Non rinnoverò ladel Pd per il 2023, ildi Ellyda quello che penso io», ha annunciato l’ex esponente del Pd sui social. «Incontrerònei prossimi giorni per spiegarle i motivi della mia decisione – ha proseguito-. Il Pd ha comunque una funzione molto importante: competere con i 5 Stelle, la possibilità di costruire un’alternativa alla destra passa comunque da un forte ridimensionamento deldi Conte». ...

la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Partito Democratico el' addio dell'ex ministro Beppe, i dem perdono un altro volto noto, l'ex senatore Andrea Marcucci . "Non rinnoverò la tessera del Pd per il 2023, il partito di Elly Schlein è molto ...Un altro addio.quello dell'ex ministro, a lasciare il Pd è adesso l'ex senatore dem Andrea Marcucci . ''Non rinnoverò la tessera del Pd per il 2023 - ha annunciato con un posto sui social - il partito ...A partire dall'elezione della segretaria Elly Schlein, Andrea Marcucci è il secondo esponente a uscire dal PdBeppe, storico dirigente della Margherita, tra i fondatori del partito e ...

Dopo Fioroni, anche Marcucci lascia il Pd: «Non rinnovo la tessera ... Open

L'annuncio sulle pagine social, l'ex senatore storico del Pd non rinnova la tessera del partito. Ecco l'effetto Elly Schlein ...L'ex capogruppo dei dem al Senato: "Incontrerò la segretaria nei prossimi giorni perché voglio spiegarle la mia scelta in chiave ...