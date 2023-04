Don Winslow conferma il ritiro dalla scrittura «Città in rovina è il mio ultimo libro Grazie lettori | vi devo tutto»

lascia cadere la penna. Lo scrittore americano - con un tweet - ha confermato non solo la fine della trilogia dedicata a Danny Ryan con il terzo volume Città in rovina in uscita il ...In assoluto il suo miglior libro" " arriva oggi in tutto il mondo il nuovo thriller diatteso da tempo da milioni di fan. Dopo Città in fiamme , è il secondo capitolo dell'epica trilogia ...382, euro 22), secondo capitolo della nuova trilogia di. Dopo la monumentale trilogia sul traffico di droga fra Messico e Stati Uniti (Il potere del cane, Il cartello, Il confine), il re ...

Don Winslow conferma il ritiro dalla scrittura dopo l'uscita di Città in ... Fanpage.it

Lo scrittore americano Don Winslow conferma che il prossimo libro “Città in rovina” sarà l’ultimo della sua carriera ...Scopri la classifica dei libri più venduti della settimana nella puntata dedicata a Don Winslow e Fëdor Dostoevskij ...