Domenica In | ospiti di spicco e tante emozioni | Mara Venier intrepida con la nuova puntata

GlidiI telespettatori di Verissimo sanno bene che Silvia Toffanin va in onda anche died ecco, infatti, gliche verranno intervistati. Si partirà con Sonia ...Molti gli: Ambra Angiolini, Paola & Chiara, Rosa Chemical... E 50 film in concorso. Con un omaggioa Raquel Welch , di cui viene proiettato il film del 1970 'Il Caso Myra Breckinridge'...Da venerdì 5 a7 maggio, al Padiglione 3 di Torino Esposizioni, si terrà la IV edizione The Phair - Photo Art Fair, l'appuntamento annuale dedicato alla fotografia. Sarannooltre 35 espositori che ...

Verissimo ospiti sabato 22 e domenica 23 aprile 2023 anticipazioni ... Tag24

Dopo il ko patito in quel di Jesi, con l'81-63 subito da parte della squadra di coach Simone Lottici, la settimana di lavoro di Fiorenzuola non è stata per nulla facile, con diverse defezioni per lo s ...Verissimo torna con un altro weekend ricco di ospiti che racconteranno a Silvia Toffanin le loro gioie ma anche i loro dolori. La conduttrice, come ogni fine settimana, tornerà anche ...