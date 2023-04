Dimissioni di massa a Melito Mottola | “Sono estraneo ai fatti | lascio per difendermi

(Di sabato 22 aprile 2023) Ancora un terremoto politico a, dopo i 18 arresti di questa settimana, ieri la svolta, anche amministrativa. Sia i consiglieri di maggioranza, sia il Sindaco, sia gli assessori, come anticipato dal Mattino, hanno comunicato le proprieirrevocabili.lascia dunque la carica di primo cittadino e con lui la sua maggioranza. In queste L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

di Fugatti subito ' e 'Basta catture'. Sono queste alcune delle scritte sugli striscioni ... invece che invocare la morte, per raggiungere i loro folli scopi e spostare orsi diFanno ...Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, a seguito delledalla carica di 11 consiglieri su 16 assegnati al Comune di Casandrino, ha sospeso il Consiglio comunale e nominato commissario prefettizio Roberto Esposito, viceprefetto. - continua sotto -......da fargli confessare anche quello che non ha mai commesso o da costringerlo a dare le... vi è stato il silenzio quando non la compiacenza verso campagne mediatiche moralistiche di, ...

Casandrino, dimissioni in massa di consiglieri: sciolto Consiglio ... PUPIA

Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, a seguito delle dimissioni dalla carica di 11 consiglieri su 16 assegnati al Comune di Casandrino, ha sospeso il ...La ricerca KPI della 4 M.A.N. Consulting mostra un quadro allarmante per il settore lavorativo. Sempre più lavoratori italiani si dimettono.