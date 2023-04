Dimissioni Consiglieri Melito | Centrosinistra | Mancata presa di distanze

irrevocabili. Mottola si dichiara 'estraneo da ogni accusa' e si dimette, scrive, per '... La lettera (sei righe in stampatello), indirizzata al segretario comunale e ai, è stata ...... ove si consideri che seinon esecutivi in data 29 marzo, hanno rassegnato le lorodall'incarico ". "Conseguentemente, essendosi provveduto alla loro sostituzione soltanto il ......credo che abbia dato bene il quadro della situazione e sia stata accolta da tutti idi ... Le opposizioni hanno chiesto le sue. "Credo che non ci sia nessuno che possa negare ...

Nove consiglieri comunali di Nicosia chiedono le dimissioni del ... TeleNicosia

Si missioni anche per i 14 consiglieri di maggioranza e la giunta. Ora la nomina del commissario e potrebbe arrivare anche la commissione d’accesso ...A poche ore dall'interrogatorio di garanzia in carcere, il sindaco di Melito Luciano Mottola, arrestato quattro giorni fa assieme al presidente del consiglio, a due consiglieri comunali e ...