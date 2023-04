(Di sabato 22 aprile 2023) Èa partire su disposizione dellaunper l'di circa duecento civilidal. L', così come accade per altri Paesi occidentali, avverrà attraverso ...

a partire su disposizione della Difesa un piano per l'evacuazione di circa duecento civili italiani dal Sudan. L'evacuazione, così come accade per altri Paesi occidentali, avverrà attraverso il ... se non altro perché si stima che possano contare su circa 100mila uomini Vai alla Fotogallery L'evacuazione degli italiani È a partire su disposizione della Difesa un piano per l'evacuazione

Difesa, pronto piano evacuazione di 200 italiani dal Sudan - Africa Agenzia ANSA

È pronto a partire su disposizione della Difesa un piano per l'evacuazione di circa duecento civili italiani dal Sudan. (ANSA) ...Dopo la tornata di incontri di ieri del ministro Raffaele Fitto, anche il responsabile della Difesa Crosetto conferma la direzione: «Il sistema Italia non è in grado di mettere a terra tutti i progett ...