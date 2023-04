Di chi è la verità? Nell’epoca dell’intelligenza artificiale il problema è valutare le informazioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) Chi possiede la? E, soprattutto, lapuò essere posseduta da qualcuno? Esiste un diritto allae se appartiene a qualcuno, quale controllo e quali responsabilità comporta? In quest’epoca di interconnessione globale e di prestazioni in rapido sviluppo della cosiddetta Intelligenzapotremo mai più credere a qualsiasi fonte di informazione, persino visiva? Dobbiamo davvero abituarci a pensare allacome plurale, multicentrica e inafferrabile? Avrà mai più senso la definizione di “autentico” e di “originale” così come ancora li percepiamo oggi? Interrogativi essenziali e cruciali in un’epoca di guerre che nascondono (neanche tanto) interessi geopolitici e aziendali inquietanti. Oggi infatti è un ristretto numero di persone, in maniera neofeudale, ad avere usurpato la ...