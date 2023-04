(Di sabato 22 aprile 2023) (Adnkronos) – “Lanon è una, le professioni sono altre. Pensare allacomeè un auto-ricatto: uno non si schiera per non subire contraccolpi. Se hai idea di stare tutta la vita nel Palazzo, per difendere il posto di lavoro finisci per dire dei sì che non dovresti dire e non dire i no che dovresti dire. Questo è conformismo. Ma dato che lariguarda la vita di tutti noi, scendere a compromessi è deleterio”. Così Alessandro Diin occasione del primo evento, oggi a Marina di Massa, dell’Associazione Schierarsi di cui è vicepresidente (presidente Luca Di Giuseppe). L’appuntamento ha inaugurato il percorso dell’associazione che avrà “struttura orizzontale” e nasce “per ricostruire la partecipazione civile”, dice Di ...

...sarà il caso di usare le parole un po' trucide di un insolitamente esagitato Alessandro Di:... E' la, si dirà, come la vita. Il buon Giancarlo non rinnega il suo passato, ma ha offerto ...... oggi lo ritroviamo a condividere la visionedi Schifani , Dell'Utri e Cuffaro ". Così ... A commentare la giravolta di Cancelleri c'è anche l'ex grillino Alessandro Di, col quale ...'Ricordo quando Giancarlo CANCELLERI - ricostruisc Di- mi definiva un nostalgico, uno che non capisce la complessità della, uno rimasto ai tempi di Casaleggio, uno incapace di ...

Di Battista: "Politica non è una professione". E lancia 'Schierarsi' Adnkronos

“La politica non è una professione, le professioni sono altre. Pensare alla politica come professione è un auto-ricatto: uno non si schiera per non subire contraccolpi. Se hai idea di stare tutta la v ...L’ex deputato al via con Schierarsi. Parla di questione palestinese, di «falsa narrazione sulla guerra in Ucraina», di arginare le Big Pharma fondando un’impresa farmaceutica pubblica ...