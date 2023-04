Di Battista lancia “Schierarsi” | «Sull’Ucraina ci davano dei putiniani | ma ora si scopre che avevamo ragione»

Leggi su open.online

(Di sabato 22 aprile 2023) Primo evento in presenza a Marina di Massa per «», l’associazione fondata a inizio aprile dell’ex parlamentare M5s, Alessandro Diallo scopo di «trasformare il pensiero in azione, fare progetti insieme, raccogliere fondi, inventarsi idee per aiutare e sostenete le giuste cause», dice Dibba prima di ringraziare le migliaia di persone che hanno aderito al suo progetto. Tra i temi trattati dall’ex deputato oggi – sabato, 22 aprile – al Villaggio Torre Marina la questione israelo-palestinese, la «falsa narrazione sulla guerra in Ucraina», nonché la necessità di «arginare le Big Pharma» e pure il “lancio” di un «servizio civile ambientale». Da Marina di Massa l’ex grillino ha chiesto a tutti i presenti, e non solo, di organizzarsi per fermare «la falsa e univoca narrazione sulla guerra in Ucraina». Per Dibba, in linea (almeno in questo) ...