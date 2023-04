Di Battista a bomba su Cancelleri in Forza Italia | «Al suo posto mi vergognerei come un ladro» L’ex M5s | «Di quel che dice lui non me ne frega niente»

Leggi su open.online

(Di sabato 22 aprile 2023) «Che parabola indegna» attaccata Alessandro Diche pubblica sui suoi social la foto delM5s Giancarloavvistato alla convention diin Sicilia. «Io miunal suo– tuonaparlamentare – Ma evidentemente c’è chi la vergogna proprio non la conosceormai non conosce la vita al di fuori dei palazzi».parlamentare grillino ricorda nel suo post tutti gli attacchi subiti negli ultimi anni da, a cominciare dali subiti dopo che Dimollò il Movimento per «l’ignobile sostegno al governo Draghi», di cui ...