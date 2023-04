De Zerbi | “Milan-Inter di Champions è un classico che vale tanto”

...un particolare legame con un club italiano Roberto Dechiude al momento le porte ad un ritorno in Serie A, ma nella sua intervista a SportMediaset ha rimarcato il suo legame con il, ...42 Roberto Desi racconta fra passato, presente e futuro. L'allenatore italiano del Brighton ha dichiarato ... 'Io sono cresciuto al, ho vissuto tre anni a Milanello e la mia formazione ...Roberto Dechiude alle tante indiscrezioni di mercato su un suo addio alla panchina ereditata ... 'Sono cresciuto ale ho vissuto la mia formazione calcisticca lì. Sono tifoso del Brescia ...

De Zerbi: "Sono riconoscente al Milan per quello mi ha dato. C'è sempre un occhio di riguardo" Milan News

"Non ho parlato con nessuno ma penso che in questo momento per il mio percorso, per la mia vita sia importante rimanere qui. (ANSA) ...Roberto De Zerbi, tra i migliori allenatori in questo momento in Europa, è stato intervistato da Sport Mediaset, diversi gli spunti interessanti lanciati ...