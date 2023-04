De Zerbi | 'Inter o Roma? Nessuna chiamata | voglio restare al Brighton Grazie Milan'

Uno dei più bravi allenatori italiani in attività, Roberto Deoggi in Premier League con il Brighton, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. 'Milan -di Champions è da sempre una sfida particolarmente importante per il calcio ...Commenta per primo Roberto Deracconta il suo calcio coraggioso. L'allenatore italiano del Brighton, seguito dall'per il dopo Simone Inzaghi , ha dichiarato a SportWeek , il settimanale in edicola sabato con la ...... senza trascurare la 'suggestione' Conte, il nome di Roberto Deè uno dei più 'caldi' per la panchina dell'. Per il dopo Simone Inzaghi, il quale a meno di clamorose sorprese - ovvero la ...

De Zerbi: "Inter, Roma e Chelsea Nessuno mi ha chiamato e vorrei restare al Brighton" - Sportmediaset Sport Mediaset

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton che fa faville in Premier League, ha parlato alla Gazzetta dello Sport questa mattina e ha commentato le semifinaliste italiane in ...Roberto De Zerbi si racconta fra passato, presente e futuro. L'allenatore italiano del Brighton ha dichiarato in un'intervista a SportMediaset: "Non vedo l'ora di giocare la semifinale di FA Cup contr ...