De Zerbi | futuro di nuovo in Italia? «Per quel club sempre un occhio di riguardo»

(Di sabato 22 aprile 2023) Per Deilsarà ancora in Serie A? L’ex tecnico del Sassuolo ha svelato un particolare legame con unno Roberto Dechiude al momento le porte ad un ritorno in Serie A, ma nella sua intervista a SportMediaset ha rimarcato il suo legame con il Milan, scatenando subito nuovi rumors sul suo possibile. LE PAROLE – «Io sono cresciuto al Milan, ho vissuto tre anni a Milanello e la mia formazione calcistica viene dal Milan,lo vero: la mia educazione calcistica viene dal Milan di Baresi, di Tassotti, di Maldini, di Boban, di Savicevic e di Costacurta. Sono tifoso del Brescia ma sono riconoscente al Milan perlo che mi ha dato e per come mi ha cresciuto. C’èundi ...

Qui la FA Cup è molto importante,, verranno 36mila persone da Brighton, "), Roberto Deparla del proprioe fa capire che ha voglia di rimanere ad allenare in Premier League. "Poi dovrò ...42 Roberto Desi racconta fra passato, presente e. L'allenatore italiano del Brighton ha dichiarato in un'intervista a SportMediaset : 'Non vedo l'ora di giocare la semifinale di FA Cup contro il ...De(LaPresse) " Calciomercato.itInter o Roma nelvengono prontamente smentite: 'Non ho parlato con nessuno ma penso che in questo momento per il mio percorso, per la mia vita sia ...

De Zerbi: "Inter, Roma o Chelsea Ecco cosa voglio per il futuro" Corriere dello Sport

"Non ho parlato con nessuno ma penso che in questo momento per il mio percorso, per la mia vita sia importante rimanere qui. (ANSA) ...Roberto De Zerbi, tra i migliori allenatori in questo momento in Europa, è stato intervistato da Sport Mediaset, diversi gli spunti interessanti lanciati ...