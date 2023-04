De Zerbi | «Dispiace per il Napoli ma il Milan ha meritato di vincere»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 22 aprile 2023) De, insieme con altri protagonisti del calcio, commenta l’exploit del calcio italiano in Europa e si sofferma sul. Ecco le parole di Dealla Gazzetta: »Penso sia un gran momento per il calcio italiano, cinque squadre che possono ambire a tre coppe europee è davvero qualcosa che dà prestigio a tutto il nostro movimento. In questa giornata di grande euforia, dico che miper il, perché la squadra di Spalletti gioca un calcio fantastico, ma va riconosciuto che ilconosce meglio la Champions League e le coppe in generale e si èdila doppia partita». L'articolo ilsta.