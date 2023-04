Trieste - Lampi di luce illuminano Trieste ripercorrendo mezzo secolo di brillante carriera artistica firmata. Dal 22 aprile al 15 agosto il Salone degli Incanti ospita- Fulmini , una mostra immersiva che abbraccia 92 lavori e dieci immagini in formato extra large. Fulcro di ...È il Salone degli Incanti di Trieste a ospitare la mostra: Fulmini , in programma dal 22 aprile al 15 agosto 2023 . Siamo nei suggestivi spazi dell'ex - Pescheria Centrale, proprio sul porto, dove per l'occasione il Centro Espositivo d'Arte ...... in qualità di Ospite d'Onoreesporrà una serie di opere realizzate tra il 2009 e il 2023, compresa l'opera Gated Community presentata in anteprima alla mostra personale "...

David LaChapelle, in mostra i suoi Fulmini Vanity Fair Italia

Sorpresissima oggi, venerdì 21 aprile 2023, in centro a Trieste, Nel giorno dell’inaugurazione ufficiale di “Fulmini”, la mostra dedicata all’artista David LaChapelle (in città da qualche giorno). È ...Visioni oniriche, distruzione e caos raccontati con un'esplosione di colori e vitalità. Luci alimentate dalla forza della natura . Storie che illuminano come fulmini. Fulmini che colpiscono, toccano e ...