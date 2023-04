Danza | presentata la quarta edizione del Festival di Primavera

(Di sabato 22 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stataladeldi– Una Finestra sulla, organizzato dal Centro Studi Carmen Castiello con la Compagnia Balletto Di Benevento in collaborazione con Kinetes. Torna ad aprirsi dunque “Una Finestra Sulla” con l’2023 deldi, una serie di eventi artistici e culturali legati al mondo dell’arte tersicorea, finalizzata soprattutto alla formazione pertori e insegnanti ma anche al vasto pubblico di amanti della, che si inaugurerà a Benevento, il 29 aprile con la Giornata Internazionale Della. Carmen Castiello, direttrice del Centro Studi e della ...

A seguire verràda Enrico Lomellini la traversata storica Pegli, Tabarca, Calasetta, ... la festa si sposterà in piazza De Ferrari con il flash mob delle scuole diattorno alla fontana....da Bia Cusumano. Un mix tra poesia e vino, con un reading poetico curato da salvatore Capo e Biagio Accardo con Vito Benicio Zingales, la scuola di teatro edi Elvira Biondo con gli ...E' stataquesta mattina la sesta edizione di " Filo per filo, segno per segno" , promosso da ... Cappella Petrangolini, Parco degli artisti a Rimini ; Casa del teatro e delladi ...

News: dal 12 al 14 a Rovereto il II weekend di SPACEWAYS ... Centro Servizi Culturali Santa Chiara

L'etoile dell’Opera di Parigi sarà il presidente di giuria della manifestazione in programma dal 2 al 6 maggio al teatro Nuovo ...In scena a Senigallia per Sotto a chi danza! i tre giovani coreografi Raffaella Menchetti, Camilla Montesi e Nicholas Baffoni.