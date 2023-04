Daniele Dal Moro | la videochiamata con Brad diventa virale

Il cantautore sarà protagonista di un incontro con il pubblico moderatogiornalista Alessio ... mentre in vetrina girano i vinili con DJ Nero,Rumore, Frank Agrario, Paolo Scotti, Laura ...Una scena del musical 'We Will Rock You' (foto diChatrian). INFO: Reggio Emilia, Teatro Valli,28 al 30 aprile. iteatri.re.it Torino è jazz Torino Jazz Festival propone come sempre un ...Crisi per gli Oriele In concomitanza con le voci sui Prelemi , prontamente smentite con una foto che ritrae la coppia felicemente insieme, ancheMoro è dovuto intervenire per mettere a tacere, sul nascere, i rumors legati alla sua relazione con Oriana Marzoli . Crisi per gli OrieleMoro interviene Esattamente come ...

Dopo il GF Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non si sono più lasciati Cosmopolitan

Crisi per gli Oriele Daniele Dal Moro interviene ed asfalta a modo suo gli haters, ecco la risposta che spegne le voci, video.Martina Stella ospite a Verissimo. Torna oggi, sabato 22 aprile alle 16.30 su Canale 5, l'appuntamento con il salotto di Silvia Toffanin. Saranno moltissimi gli ospiti che si metteranno a ...