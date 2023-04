Dall’Inter di Mourinho alle 5 italiane in semifinale | l’occasione Triplete

(Di sabato 22 aprile 2023)diinnelle tre competizioni europee: c’èdi una tripletta nostrana Ovviamente conta chi alzerà la coppa alla fine. Anzi, le coppe, perché mai come quest’anno l’Italia seguirà tutto e anche questo è un po’ merito di, senza per forza ritenerlo il grande artefice. Però è indubbio che ci sia lui ad avere due meriti storici che hanno funzionato da stimolo per tutti. Il primo, quello più lontano nel tempo, risale alla Champions League del 2010, nel magico anno per l’Inter del. Sono trascorsi 13 anni, in mezzo ci sono state due finali della Juventus perdute a Berlino e a Cardiff e poco altro, giusto qualche accensione (Roma o Atalanta), mai le milanesi che pure sarebbero le più ...

dialle 5 italiane in semifinale nelle tre competizioni europee: c'è l'occasione di una tripletta nostrana Ovviamente conta chi alzerà la coppa alla fine. Anzi, le coppe, perché ...... ma non era in condizione di giocare'inizio. Paulo Dybala (... perché come ha dettoè stato quello il momento in cui lui ... secondo alcuni, addirittura l'con Marotta che non lo ha ...Ecco, vorremmo ricordare adi quando disse ai giocatori della sua, in riferimento allo scudetto vinto a tavolinodi Mancini: ' Uno scudetto lo avete vinto in segreteria '. ...