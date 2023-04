D’Alema al curaro sulla Schlein | «Auguri Ma dimostri che con la sua elezione le primarie non le ha perse il Pd»

Leggi su open.online

(Di sabato 22 aprile 2023) Elly? «Ha il compito di rilanciare, di rianimare il partito, per evitare che un iscritto possa commentare in questi termini sarcastici, come mi è capitato di sentire – e cito testualmente- l’esito congressuale: dopo avere perso le elezioni, il Pd ha perso anche le, il Pd ha votato contro se stesso». Sono gliassai velenosi che Massimomanda al segretario del Pd in un’intervista rilasciata alla cronaca di Bari del quotidiano Repubblica. Allaperò il suo predecessore riconosce di essere accompagnata da una ventata «di fiducia che interrompe e ribalta una fase di forte depressione a sinistra».sostiene che oggi «il dibattito pubblico si concentra su temi come l’immigrazione, i diritti civili, l’omosessualità, la maternità surrogata, perché ...