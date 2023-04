I primi paesi sono quelli asiatici: nelle immagini i fedeli a Rawalpindi in; l'ayatollah Khamenei che guida le preghiere a Teheran in Iran; i musulmani di Nuova Dehli e Mumbai in India; e il ...Un numero crescente di Paesi mutuatari della BRI è spinto sull'orlo dell'insolvenza... 'Mentre alcuni grandi beneficiari dei prestiti cinesi, come il, sono riusciti a resistere grazie ai ...Quando il Bangladesh si staccònel 1971, la Cina appoggiò quest'ultimo, opponendosi all'indipendenza e all'adesione all'Onu del nascente Stato. Sebbene gli investimenti e i prestiti ...

Dal Pakistan alle Filippine si celebra la fine del Ramadan Agenzia askanews

Roma, 22 apr. (askanews) - In tutto il mondo dell'Islam si celebra la fine del Ramadan, il mese santo del digiuno purificatore nelle ore diurne, con la festa dell'Eid al Fitr. I primi paesi sono quell ...Le famiglie afghane fuggono in Pakistan per poter far studiare le ragazze. È un fenomeno che hanno registrato sia l’ACNUR sia l’UNICEF. Dalla caduta di ...