Dai talent show a talent nei social network Quali differenze in questo passaggio?

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 22 aprile 2023) Molto spesso nel guardare un programma televisivo ci domandiamo come siano nella vita reale coloro che stiamo seguendo. A seconda di quale programma si tratti, la risposta può cambiare. Per esempio, se ci si sintonizza su un, ciò che viene mostrato è ilo dei concorrenti e, a seconda del format, le loro reazioni quando sottoposti a delle prove. Al di là di quella che può essere la corrispondenza dei protagonisti con quella che è la loro vita privata, è molto difficile riuscire a mostrarsi costantemente costruiti o artefatti nel gioco e, dunque, viene fuori la vera essenza delle persone: come reagiscono allo stress, come gioiscono di una buona notizia, come imparano a voler bene. Insomma, le telecamere non mentono. E le fotocamere degli smartphone con cui ci si riprende prima di ...