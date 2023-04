Da via Rasella alla Resistenza Così La Russa riscrive la storia

(Di sabato 22 aprile 2023) Ormai è un metodo. Il metodo Laprevede la truffa semantica per cui “la pacificazione” sulladel fascismo in Italia prevede il diritto di inventarsi un’altrache non ha niente a che vedere con la realtà. Ignazio La, nostalgico mai domo del fascismo italiano e incidentalmente seconda carica dello Stato, ieri ha pensato bene di rilasciare un’intervista a Repubblica ci fa sapere che “l’antifascismo non è nella Costituzione” perché “i partiti moderati non volevano fare questo regalo al Pci e all’Urss”. Apriti cielo Inevitabile la polemica (che Laama, perché ci sguazza): il leader dei Verdi Angelo Bonelli lo invita a rileggere la dodicesima disposizione della Costituzione che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista definendo il ...

", Gabriella Ferri Una canzone forse poco conosciuta dai più giovani e che proponiamo anche per la bellezza e la forza evocativa della musica di Ennio Morricone che si era già occupato di ...Leggi Anche, La Russa: 'Mi scuso con chi si è sentito offeso dalle mie parole' - Niente invito per il 25 Aprile Leggi Anche 25 Aprile e antifascismo, Schlein attacca La Russa 'C'erano ...Il presidente del Senato Ignazio La Russa, in un'intervista del podcast Terramadre di Libero Quotidiano, ha commentato le critiche al presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle ...

Basta fake news su via Rasella. È ora di fare pace col passato Domani

La nostra prima reazione, come redazione di «Quaderni Radicali» e «Agenzia Radicale», di fronte alle polemiche sorte a seguito prima delle dichiarazioni della premier per commemorare le vittime della ...Non si può regalare un libro di Storia al presidente del Senato Ignazio La Russa. Che dopo aver ridicolizzato l’azione partigiana di via Rasella, ieri è arrivato a dire che “nella Costituzione non c’è ...