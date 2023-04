Da Leopoli a Bergamo | quando è l’arte a portare un messaggio di pace

(Di sabato 22 aprile 2023) Fino al 4 giugno, l’Accademia Carrara ospiterà due sculture lignee di Franciszek Oledzki, provenienti dalla Galleria nazionale di. Al via anche una raccolta fondi a favore di Cesvi e l’ingresso gratuito al museo per i cittadini ucraini, con visite guidate

Da Leopoli a Bergamo, quando è l'arte a portare un messaggio di ... L'Eco di Bergamo

«È solo una piccola parte dell’Ucraina rovinata e annientata dal vento. Una piccola parte rimasta di una chiesa che è andata distrutta». Così Taras Voznyak, direttore della Galleria nazionale d’arte d ...Bergamo. Venerdì 21 aprile alle 17 appuntamento al Centro Culturale San Bartolomeo in Largo Belotti a Bergamo con “Incontri: Ucraina, le voci dei reporter”. A un anno dall’invasione dell’Ucraina da pa ...