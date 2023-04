Da Israele alla Russia tutti vogliono una pace interessata in Sudan

(Di sabato 22 aprile 2023) La dichiarazione a favore della transizione verso un governo guidato da civili fatta venerdì da Abdel Fattah al Burhan, generale a capo delle forze armateesi, è un tentativo di ottenere il sostegno internazionale. Le sue forze, note con l’acronimo Saf, combattono un gruppo paramilitare rivale – le Forze di supporto rapido, Rsf – in una sanguinosa lotta per il potere che ha fatto deragliare di nuovo le speranze di una transizione democratica del Paese, creando preoccupazione per la potenziale deflagrazione del conflitto su scale regionale. Narrazioni e interessi L’annuncio di Burhan, il primo dall’inizio degli scontri (una settimana fa) è arrivato durante la festività musulmana dell’Eid al-Fitr, che segna la fine del Ramadan e del suo mese di digiuno. Momento simbolico per parlare, tant’è che anche le Rsf guidate da Mohamed Hamdan Dagalo (noto come “Hemedti”) ...

Mi fa pensare tanto quel salmo del popolo d', quando era in prigionia in Babilonia, e ... E così in questo transito dal desertoforesta,vita, c'è il sorriso'. 'Vi dò un compito da fare ...Per "Il giorno dell'Indipendenza" dello Stato diAppuntamenti domenicaliComunità Ebraica per il "compleanno" dello Stato didi r.m. Giornata densa di attività culturali quella di domenica 23 aprile nel complesso Ebraico di ...In occasione del 75° anniversario della nascita dello Stato di, Formiche.net pubblica un saggio di Fiamma Nirenstein, diviso in due parti. La prima, ... la forza di un Paese che " in barba...

Polonia e Israele raggiungono un inquietante accordo per la ripresa ... East Journal

Giornata densa di attività culturali quella di domenica 23 aprile nel complesso Ebraico di vicolo Salomone Olper a Casale. Appena due giorni dopo questa data cade infatti Yom HaAtzmaut, letteralmente ...Su Moked – portale dell’ebraismo italiano l’autrice di un articolo relativo alla differenza fra cittadinanza e nazionalità in Israele, scritto in forma di domande a Lucio Caracciolo, e pubblicato su q ...