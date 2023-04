Da Giuntoli a Berta | la Juve accelera l' operazione ds Chance anche per Manna

Un tris di nomi pare essere quello in mano ai decisori in casa Juve: Ricky Massara del Milan, Andreadell'Atletico Madrid oppure Cristianodel ...Alla Continassa potrebbe arrivare molto presto il momento di pigiare sull'acceleratore per definire l'arrivo di un nuovo direttore sportivo. Tracciato l'identikit, ai piani alti del club sono in ...Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , per l'incarico di direttore sportivo del club bianconero sono in corsa Ricky Massara (Milan), Andrea(Atletico Madrid) e Cristiano(Napoli).

Da Giuntoli a Berta: la Juve accelera l'operazione ds. Chance anche ... Il Cirotano

Quella tra Juventus e Napoli non sarà mai una sfida qualunque, soprattutto dopo l’ultimo decennio, periodo in cui la rivalità si è fatta sempre più serrata. Uno dei “superstiti” del Napoli di Sarri ch ...La Juve è alla ricerca del nuovo DS, si stringe il cerchio. Ecco chi sono i possibili candidati per il posto. Un indizio: si cerca in Serie A.